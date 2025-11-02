Сочи получил статус курорта федерального значения

сегодня в 23:12

Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу с 1 января 2026 года.

По данным Российского союза туриндустрии, Краснодарский край, и особенно Сочи, остаются наиболее популярными направлениями для летнего отдыха среди россиян. Среди экскурсионных направлений лидируют Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Присвоение федерального статуса позволит привлечь дополнительные ресурсы для развития курортной инфраструктуры, повышения качества услуг и реализации масштабных проектов в сфере туризма.