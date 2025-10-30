Сочи и Кавказ: какие направления выбрать для поездок на ноябрьские праздники

Вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов заявил, что на ноябрьские выходные многие жители России отправляются в путешествия на юг — в Сочи, Геленджик или Кавказские Минеральные Воды.

«Тут все очень сильно зависит от локации человека, от географии. Я думаю, что многие предпочтут южные регионы и будут ориентироваться на прогноз погоды, потому что все-таки праздники не очень длинные», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Это скорее небольшая поездка, чтобы посетить город или насладиться природой, и, безусловно, погода играет важную роль в планировании.

Эксперт также отметил, что граждане России активно осваивают близлежащие территории. При выборе путешествий в соседние регионы доступность билетов становится ключевым фактором. Зачастую ситуация осложняется тем, что спонтанные решения могут привести к высоким ценам на билеты или даже к их отсутствию по нужному направлению. Однако в настоящее время наблюдается рост популярности автомобильных путешествий.

