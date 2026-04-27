Собрание тезок — это организованное скопление людей, которое подпадает под закон о митингах. Участникам может грозить до 20 тыс. рублей штрафа, сообщила РИАМО судебный юрист Любава Трофимова.

«С юридической точки зрения, любое организованное массовое присутствие граждан в публичном месте, объединенное единым замыслом, может быть квалифицировано как митинг, демонстрация или пикетирование. Главный риск заключается в том, что подобные сборища почти всегда являются несогласованными. Федеральный закон „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“ и соответствующие региональные акты (например, определяющие порядок на объектах транспортной инфраструктуры) требуют обязательной подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в орган исполнительной власти или местного самоуправления», — сказала Трофимова.

Она добавила, что правовые последствия для организатора и участников кардинально отличаются, и здесь кроется главная опасность для инициатора подобного мероприятия.

«Организатор рискует больше всех. Если в результате его призывов толпа перекрыла дороги или остановила работу транспорта, деяние может быть переквалифицировано из административного в уголовное. Известны случаи, когда блокировка дорожного движения в ходе несогласованных акций приводила к возбуждению дел по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за приведение в негодность транспортных коммуникаций», — рассказала юрист.

Трофимова уточнила, что даже если блокировки не произошло, организация массового одновременного пребывания граждан в одном месте без подачи уведомления влечет наложение административного штрафа, размер которого для граждан существенно ниже, чем для должностных лиц и юридических лиц (к ним могут приравнять организатора, если он действовал от имени сообщества).

«Кроме того, суд может обязать организатора возместить расходы органов правопорядка на обеспечение безопасности. Участники, как правило, несут административную ответственность по ст. 20.2 КоАП РФ („Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования“). Наказание — административный штраф от 10 до 20 тыс. руб. Если участник отказывается выполнять законное требование полиции прекратить противоправное действие, дело может быть рассмотрено по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), что грозит административным штрафом до 4 тыс. руб. или административным арестом до 15 суток», — заключила специалист.

Ранее в Сети появился новый тренд — тезки со всей России объединяются, чтобы вместе провести досуг, например, посетить бар или спеть песню. Например, ведущий мероприятий Константин решил собрать 100 россиянок с именем Екатерина, чтобы спеть песню «Катюша» перед Днем Победы в городском парке. Он призвал отмечать всех Кать под своим постом и отметил, что создал специальный чат для координации.

