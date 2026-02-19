Собрал 22 млн: экс-главврач подмосковной больницы пойдет под суд за взятки

Экс-главврача больницы в Балашихе будут судить по статье о взятках

В подмосковной Балашихе бывший главный врач больницы ответит перед судом за взятки, общая сумма которых составила 22 млн рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, с июня 2021-го по сентябрь 2024 года главврач ГБУЗ Балашихинская ЦРБ ежемесячно вымогал деньги у подчиненных. За общее покровительство и попустительство по службе медики должны были платить начальнику, иначе он угрожал им созданием профессиональных проблем.

В связи с этим его обвинили в 13 эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ — 7 эпизодов, пункты «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — 6 эпизодов).

В ходе следствия было проведено более 40 допросов и очных ставок, обыски по местам жительства и работы врача, изучена финансовая документация. Имущество обвиняемого на 107 млн рублей арестовано.

На данный момент дело передано в суд.

