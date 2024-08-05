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Соболевский объявлен в розыск за манипуляции с базами данных спортсменов

Бывшего заместителя главы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского могли объявить в розыск по уголовному делу о манипуляциях с базами данных российских спортсменов, сообщает ТАСС .

«Соболевский может быть объявлен в розыск по делу, связанному манипуляциями с базами данных российских спортсменов», — заявили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что в отношении Соболевского и экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование объективному расследованию).

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск по уголовной статье Тимофея Соболевского. По данным Службы внешней разведки РФ, Соболевский и Родченков на Западе курируют подготовку серии «громких расследований» о якобы допинговых злоупотреблениях в российском спорте.