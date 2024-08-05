Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории Соболевский объявлен в розыск
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Бывший заместитель главы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский объявлен в розыск по уголовной статье, сообщает Baza со ссылкой на МВД России.
«Соболевский Тимофей Геннадьевич. 04.11.1977. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе розыска МВД России.
При этом статья, по которой его обвиняют, не указана.
Согласно данным Службы внешней разведки РФ (СВР), Запад занимается подготовкой серии «громких расследований» о якобы допинговых злоупотреблениях в российском спорте. Подготовку «разоблачительных» материалов курируют экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, которые сбежали из страны.
В ведомстве добавили, что самый мощный удар Соединенные Штаты готовят по российской художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Канады, поэтому российская сборная фигуристов сохранила бронзу командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине после допингового скандала.