Российские фигуристы сохранили бронзу командного турнира на Олимпиаде в Пекине

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Канады. Таким образом, российская сборная фигуристов сохранила бронзу командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает РБК со ссылкой на CAS.

После дисквалификации за допинг россиянки Камилы Валиевой сборной России вместо золотых медалей отдали бронзу. Федерации фигурного катания Канады, Олимпийского комитета Канады и канадских участников командного турнира подали апелляции о перераспределении медалей.

По мнению канадской стороны, после обнуления результатов Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) не стал пересчитывать баллы ее конкуренток, однако в таком случае канадские спортсмены опередили бы сборную России.

Россия также подала апелляцию с требованием оставить российским фигуристам золото, но 25 июля CAS ее отклонил. Первое место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, серебряные медали вручили японцам.

В январе текущего года CAS принял решение о дисквалификации российской фигуристки Валиевой на 4 года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был обнаружен триметазидин. Отсчет дисквалификации спортсменки идет от 25 декабря 2021 года. Все показанные с момента дисквалификации результаты спортсменки аннулированы.