Соблюдение миграционного законодательства и законность ведения торговли проверили в Щелкове

Очередной рейд по соблюдению миграционного законодательства провели 26-го сентября в городском округе Щелково. В нем участвовали представители администрации, полиция и Народная дружина. Подобные мероприятия в округе проводятся регулярно, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Одним из объектов проверки стал большой дом в частном секторе на улице Маяковского. Он привлек внимание спецслужб тем, что здесь проживают иностранные граждане. В ходе проверки документов оказалось, что в доме проживает семья из семи человек. Документы тех, кто на момент проверки был дома, подозрений не вызвали.

Затем проверяющие направились по другим местам пребывания мигрантов в городе. Это объекты торговли и общественного питания. Проверяли соблюдение иностранными гражданами миграционного законодательства и законность ведения торговли, а также наличие установленного на телефоне приложения «Амина». Это новый цифровой инструмент для удаленного миграционного учета в России. Его основная задача — обеспечить автоматизированную и непрерывную передачу данных о геолокации мигранта в Министерство внутренних дел. Это позволяет системе в реальном времени проверять, совпадает ли фактическое местоположение иностранного гражданина с адресом, указанным им при регистрации. Если данные не совпадают, это фиксируется как нарушение.

В общей сложности в ходе рейда законность пребывания на территории Российской Федерации проверили у 18 иностранных граждан, трое из которых в результате были доставлены в отделения полиции для дальнейшей проверки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.