Собянин поздравил москвичей с Днем учителя

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учителей с профессиональным праздником, поблагодарив за труд и верность призванию.

«Сердечно поздравляю с Днем учителя! Желаю вам, дорогие учителя, крепкого здоровья и благополучия на долгие годы!» — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Профессия по праву пользуется огромным уважением. Учителя формируют у детей прочные знания и нравственные ориентиры, а также помогают им раскрыть способности и таланты, определиться с делом по душе и и уверенно вступить в самостоятельную жизнь.

Столичный мэр поблагодарил преподавателей на труд, талант, мудрость и верность призванию, пожелав стократного возвращения «энергии добра», которую они щедро отдают детям.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за непростой, очень ответственный и благородный труд.

