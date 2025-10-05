Путин: труд учителей пользуется заслуженным уважением в обществе

Президент РФ Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за непростой, очень ответственный и благородный труд, сообщается на сайте Кремля .

Он отметил, что учителя отдают, энергию важнейшей миссии, устремленной в будущее.

«Ваш труд пользуется заслуженным уважением в обществе и, пожалуй, как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребенке искорку его талантов и способностей, помочь ему понять себя и окружающий мир», — добавил глава государства.

По его словам, День учителя вызывает особые и теплые чувства у миллионов россиян. Он значим для тех, кто учится в школах, колледжах и вузах, для их родителей, близких, для взрослых, кто через много лет с признательностью вспоминает педагогов.

Путин подчеркнул, что в этой сфере важно сохранять преемственность педагогических школ, чтобы учителя могли учиться у коллег, распространять сильные и интересные методики.

Ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день учителей. В этот день говорят о роли и заслугах учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимом вкладе в развитие общества.

