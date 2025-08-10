Собянин поблагодарил всех, кто строит Москву

«С любовью к городу и уважением к профессии. Спасибо всем, кто строит Москву, — для нас и для будущих поколений», — написал Собянин в поздравлении, опубликованном в его Telegram-канале.

День строителя ежегодно отмечается в России во второе воскресенье августа. Его начали праздновать с 1956 года. В этом году дата выпала на 10 августа.

В этот день проходят торжественные встречи строителей, концерты для работников данной отрасли, с вручением госнаград лучшим из них и чествованием ветеранов.