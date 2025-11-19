Собчак оценила инициативу штрафовать уличных музыкантов в Нижнем Новгороде

Журналист Ксения Собчак прокомментировала инициативу по введению в Нижнем Новгороде штрафов для уличных музыкантов. Она заявила, что скоро уличным артистам нужно будет согласовывать своей репертуар, сообщает ИА «Время Н» .

В Нижнем Новгороде предложили штрафовать уличных исполнителей, которые не воспользовались платформой для согласования выступлений. Этот вопрос был вынесен на обсуждение в Гордуме.

«Еще немного и уличным музыкантам придется согласовывать через „Госуслуги“ свои репертуары», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

В Нижнем Новгороде был создан особый порядок, регламентирующий выбор мест для публичных выступлений. В частности, разработана онлайн-платформа, требующая предварительной регистрации времени и места проведения уличных выступлений на 20 наиболее популярных площадках.

В случае выступления на специально отведенной территории без предварительной регистрации, к музыканту могут быть применены штрафные санкции. Однако точная сумма штрафа еще не установлена.

