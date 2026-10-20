Собаки набирают вес в холода из-за снижения активности при прежнем рационе

В холодное время года собаки меньше двигаются и могут полнеть, если питание не меняется. Ветеринарный врач, зоопсихолог Ангелина Сиротина объяснила, как сохранить форму питомца.

Ожирение затрудняет движения и вызывает одышку. Сиротина посоветовала следить за состоянием собаки и при наборе веса менять корм.

«Идет обрастание жировой прослойкой всех органов: и сердце, и печень. Животное тяжело передвигается, появляется одышка. Ожирение никогда ничему хорошему не способствовало, поэтому нужно стараться держать собаку все-таки в ее привычной форме. И если вы видите, что ваш пес конкретно начинает полнеть, значит, нужно менять качество корма», — рассказала Ангелина Сиротина в эфире радио Sputnik.

Врач предложила подобрать менее калорийный корм. Если корм остается прежним, порции следует уменьшать очень постепенно, чтобы избежать пищевого стресса. В рацион можно добавить тыкву, кабачок или морковь.

Даже в холода важно гулять с собакой и больше играть. Пожилых и бесшерстных питомцев можно поощрять лакомством за прогулки. Для короткошерстных и бесшерстных собак Сиротина посоветовала выбирать эластичные комбинезоны, которые не сковывают движения.

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