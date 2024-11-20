Собаки будут рекламировать бизнес в России за 50 тыс рублей

За эту сумму клиент получает три питомца и 15 прогулок по местам, где есть целевая аудитория клиента, заказавшего рекламу. Также создадут одежду и рекламные баннеры.

Продавец услуги гарантирует привлечение внимания к бизнесу. Реклама вызовет вирусный эффект.

Ранее сообщалось, что сбор в размере 3% с доходов от интернет-рекламы в РФ будут взимать с распространителей в Сети. Закон затронет блогеров, СМИ и операторов рекламных систем.