Стало известно, кого обяжут платить сбор в 3% с доходов от интернет-рекламы

«Коммерсант»: сбор с доходов от рекламы в Сети возьмут со всех распространителей

Новый сбор в 3% с доходов от интернет-рекламы в России планируют взимать со всех ее распространителей в Сети. Речь идет о СМИ, блогерах, операторах рекламных систем, посредниках между ними и рекламодателями, сообщает «Коммерсант» .

Новые поправки к ФЗ «О рекламе» подготовлены ко второму чтению в ГД. Там прописан новый сбор за распространение интернет-рекламы. Под это могут подпасть все распространители рекламы в Сети.

Источник рассказал, что этот документ сейчас обсуждают у профильного вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

В случае его принятия все распространители рекламы и агенты обязаны будут отчислять в российский бюджет 3% с доходов, полученных в квартале от рекламных услуг.

При этом нововведение не будет затрагивать федеральные теле- и радиоканалы, включенные в первый и второй мультиплексы (Первый канал, «Россия 1», НТВ, «Матч ТВ», СТС, ТНТ, «Спас» и т. д.).

Полученный от сбора доход планируется направить на поддержку разработчиков софта из реестра отечественного ПО, а также обеспечение поддержки развития и функционирования информресурсов, реестр которых определит кабмин.

Единого срока вступления в силу у данного нововведения нет. Так, основные изменения могут начать работать с 1 января 2025 года, а несколько пунктов — с 1 марта и 1 апреля.