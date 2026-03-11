Собака несколько дней не отходит от трупа умершего друга в Благовещенске
Небольшая собака уже четвертый день сидит рядом с трупом умершего животного с ошейником в Чигирях Благовещенского муниципального округа Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Благовещенск № 1».
Животных заметили в Чигирях на улице Промышленной.
На опубликованном фото маленькая собака лежит в снегу рядом с умершим животным. Telegram-канал попросил помощи у подписчиков в поиске хозяев питомцев.
