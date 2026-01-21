Собака и удаленка: кинолог дал советы, как соблюдать личные границы друг друга

Россияне постепенно возвращаются в рабочий режим после новогодних праздников. Согласно статистике ВЦИОМ, в 2025 году каждый четвертый россиянин работал из дома частично или полностью. Наличие питомца часто может внести свои коррективы в продуктивность и рабочий режим. Как сделать работу из дома вместе с собакой комфортной для всех, в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Мнение, что собака требует слишком много внимания, — во многом миф, особенно, если речь о взрослой особи. Наши питомцы очень любят ритуалы, стабильность, определенный режим. Если организовать их время и пространство грамотно и закрывать все их потребности вовремя, то собаки не будут помехой для работающего человека. Главное — установить правила игры и четко следовать им», — объясняет Голубев.

Организация пространства

Прежде всего важно создать границы в квартире. Условно, рабочая зона — неприкосновенна. Однако это не запрет, а ограничение: у питомца должна быть альтернатива — его личное «рабочее место». Обычно это лежанка, домик; иногда можно даже использовать клетку. Правила соблюдаются обоюдно: никто не нарушает личные границы питомца в его месте для отдыха, а собаке не разрешается подходить к рабочему месту и отвлекать хозяина. Нужно научить четвероногого друга командам «Место», «Нельзя». Игры и кормление — на нейтральной территории.

Организация времени

При этом работа не должна стать помехой для ежедневных ритуалов. Если собака привыкла гулять утром, нужно вовремя вставать каждый день, чтобы успеть в спокойном режиме выйти на улицу до работы. Кормление — тоже в одно время. Это занимает несколько минут, поэтому, если сделать короткий перерыв, ничего страшного на работе не случится. А вот если питомец не получит еду в привычное время, это вызовет у него стресс. Также можно взять за правило уделять собаке, например, 5-10 минут раз в два часа. Это лучше, чем отвлекаться на нее хаотично. Так питомец быстрее освоит правило: если хозяин смотрит в компьютер, отвлекать нельзя.

Режим занятости

Пока хозяин занят, у собаки тоже должна быть своя «работа». Утренняя прогулка — лучшее решение, которое позволит питомцу сразу получить физическую и когнитивную нагрузку. В течение дня можно занять его игрушками, причем лучше головоломками, конгами — подойдет любой вариант, который надолго займет животное. Если питомец отвлекает во время звонка, пригодится лизательный коврик. Принцип во всех действиях прост: у уставшей собаки меньше сил отвлекать хозяина и требовать внимания. При этом умственная нагрузка выматывает не меньше, чем физическая активность.

Поощрение

И, конечно, главный принцип: за любое терпение, хорошее поведение, выполнение команд собака должна получать награду. Это единственный способ показать ей, что она все делает правильно и ее старания были не напрасны. Награда предполагает не только угощение — когда рабочий день закончен, можно бурно похвалить питомца, уделить ему время, отправиться на вторую прогулку. В течение рабочего дня, напротив, лучше сохранять сдержанность.

Последовательность играет ключевую роль в организации рабочего пространства. Если допускать отклонения от установленного режима дня, сегодня позволяя собаке отвлекать от работы, а завтра строго соблюдая правила, питомцу будет гораздо труднее понять действия хозяина. Более того, если он не будет получать вознаграждение, цепочка ассоциаций у него также нарушится. Поэтому крайне важно с самого начала установить четкие границы и неукоснительно их соблюдать.

