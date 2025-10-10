Собака ест камни и носки: советы кинолога для помощи питомцу

Если собака неожиданно начинает употреблять в пищу несъедобные предметы, то это поведение шокирует хозяина. В ветпрактике явление называется пикацизм, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Его причин может быть несколько, но в любом случае это расстройство пищевого поведения, при котором животное начинает употреблять в пищу несъедобные предметы. Это могут быть и камни, и носки, и мусор. Состояние опасно и требует лечения и коррекции», — предупредил кинолог.

Основные причины

Пикацизм и аллотриофагия известны в медпрактике давно. Расстройство встречается и у людей тоже.

Голубев предупредил, что желание употреблять несъедобные предметы прежде всего вызывает ряд заболеваний. Чаще всего — нарушения желудочно-кишечного тракта, острый недостаток микроэлементов, особенно железа, а еще заражение паразитами, что препятствует правильному усвоению питательных веществ.

С помощью несъедобных предметов собака может пытаться вызвать у себя рвоту, если до этого съела что-то не то. В подобных случаях особенно часто питомцы пытаются проглотить траву, стебли которой раздражают стенки желудка, приводя к тошноте.

Немедицинские причины

Пикацизм у собак может быть связан и со скукой. И в большинстве случаев это говорит не о психических отклонениях питомца, а о его инстинктах или возрастных особенностях. Грызть и глотать предметы склонны щенки, у которых меняются зубки. К тому же малыши активно исследуют мир, в том числе таким небезопасным способом.

Грызть несъедобное может и взрослая собака, которой просто скучно одной дома и которой не хватает физической и когнитивной нагрузки.

Еще подобное поведение могут спровоцировать хозяева — если постоянно отнимают у питомца предметы или еду, тогда животное начнет ассоциировать такие действия с игрой. Собака будет стремиться скорее проглотить понравившийся предмет, лишь бы он не достался хозяину.

Что делать

«Если собака портит предметы или ест несъедобное, игнорировать симптом нельзя. Как минимум это опасно для ее жизни — пикацизм чреват закупоркой кишечника. Кроме того, предмет может стать причиной удушья», — добавил Голубев.

Алгоритм действий четкий: начинать в любом случае нужно с ветврача, чтобы исключить заболевания. Возможно животному не хватает витаминов, либо он заражен паразитами. Ветеринар посоветует скорректировать рацион или поменять линейку корма, либо расскажет, как провести обработку от паразитов.

Только после того, как исключены проблемы со здоровьем, стоит приступать к коррекции поведения. Собака должна четко понимать команды «Нельзя», «Фу». Но на одних только ограничениях далеко не уедешь.

Для коррекции нужно будет увеличить физнагрузку, почаще проводить время вместе с животным. Игрушки заменить на более прочные, а лучше отдать предпочтение развивающим. Умственная нагрузка выматывает не меньше, чем интенсивные прогулки. А когда питомец уставший, то у него просто пропадает желание грызть вещи.

Пикацизм, или аллотриофагия, — явление не такое уж редкое в мире собаководства. Главное — не игнорировать симптомы, но и не ругать питомца. Подобными действиями, пусть и странными, он просто пытается облегчить свое состояние. Важно диагностировать проблему и вовремя приступить к лечению или коррекции, поскольку в любом случае пикацизм — очень опасное расстройство пищевого поведения, заключил кинолог.

