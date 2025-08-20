Собачьи танцы: тревожный сигнал, который должен насторожить хозяина

Нередко в социальных сетях можно увидеть видеоролики с собаками, движения которых напоминают танцы. Все это кажется забавным, но такое поведение питомца должно насторожить хозяина, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Многое зависит от того, какие именно движения имеются в виду. Но в большинстве случаев они спровоцированы перевозбуждением, стрессом или более серьезными неврологическими заболеваниями, поэтому смешного тут мало. Необходимо убедиться, что здоровью питомца не угрожает опасность», — предупредил Голубев.

Он подчеркнул, что также собака может «танцевать» из-за возбуждения. Если питомец крутится вокруг себя, подпрыгивает, припадает на передние лапы, скорее всего, его переполняют эмоции. Чрезмерный выплеск может привести к «зуми» или «зумис» — внезапному приступу бега, который длится обычно не дольше пары минут. Такое поведение допустимо, и специально бороться с ним не нужно.

По словам эксперта, еще одной причиной может стать демонстрация доминирования. Собаки, даже самки, могут демонстрировать садки. Не всегда это связано с доминированием — иногда это способ сбросить стресс. У самцов подобное поведение встречается чаще, особенно в период половой охоты. Энергии много, поэтому стоит увеличить длительность прогулок, чаще играть и заниматься дрессировкой.

Еще примерно раз в месяц собакам нужна чистка параанальных желез (ПАЖ). Закупорка и скопление секрета чреваты неприятным запахом и дискомфортом. Собака может начать дергать тазом или кататься задней частью по ковру. Похожие симптомы возникают также при запоре. Необычные «танцевальные» движения могут вызывать и паразиты. Важно следить, чтобы обработка от паразитов проводилась каждые 3 месяца.

Помимо этого, травмы позвоночника, защемления, нарушения вестибулярного аппарата и другие неврологические расстройства почти всегда сопровождаются потерей координации, странными движениями, шаткой походкой или подергиваниями. В тяжелых случаях это может привести к параличу.

Кроме того, причиной необычных движений питомца может стать синдром «танцующего добермана». Это неофициальное название заболевания, которому изредка подвержены доберманы-пинчеры. При нем происходит характерное непроизвольное сгибание лап, напоминающее танцевальные движения. Нарушения координации почти не поддаются полной коррекции, но при правильном лечении и уходе питомцы могут прожить долгую жизнь.

«Танцы» собаки часто сигнализируют о боли или дискомфорте. Важно не умиляться, а как можно скорее помочь животному. В некоторых случаях речь идет о серьезных проблемах со здоровьем, заключил Голубев.