Сносящую подмосковный «Снежком» фирму призвали соблюдать меры безопасности

В адрес ООО «Снежная горка», которая занимается сносом ВГК «Снежком» в Красногорске, направили требование о соблюдении мер безопасности во время работ по сбросу металлоконструкций. Объект находится близко к жилым домам и инфраструктуре, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Проект производства работ по сносу разработан с учетом всех сложностей, в том числе специалисты провели расчеты сейсмического воздействия на окружающую среду, обследовали конструкции дома № 4 на Красногорском бульваре.

«Все проводимые замеры показывают непревышение максимально допустимых значений с кратным запасом прочности», — заявили в администрации.

Также со «Снежной горкой» заключили договор на проведение геотехнического мониторинга зданий, расположенных возле горнолыжного комплекса. Речь идет о домах № 3, 3А, 5, 6, 7, 9, 11, многоуровневой парковке на Красногорском бульваре, доме № 2А на Ильинском бульваре. Мониторинг установил, что показатели не превышают допустимых значений.

Также в администрации округа сообщили, что прорабатывают вопрос о встречах с людьми.

Ранее жители Красногорска пожаловались на мини-землетрясения из-за сноса горнолыжного комплекса «Снежком». По их словам, дома «трясет» во время работ по демонтажу, в квартирах падают вещи.