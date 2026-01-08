Снос здания ВНИИБ в Петербурге приостановили после вмешательства местных жителей

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) вмешался в ситуацию со сносом здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Петербурге, обладающего признаками культурного наследия, сообщает 78.ru .

В четверг, 8 января, КГИОП направил в МВД заявление с просьбой привлечь к ответственности компанию-нарушителя, который преждевременно приступил к сносу исторического здания во 2-м Муринском проезде. Также предостережения направили управляющей компании и собственнику здания.

В 2021 году КГИОП не включил здание бывшего института в список объектов культурного наследия. Судебные инстанции, в том числе Третий кассационный суд, подтвердили решение в 2024 году, признав, что здание не обладает достаточной историко-культурной ценностью.

При этом в декабре прошлого года в комитет поступило повторное заявление о включении данного здания в реестр объектов культурного наследия. На момент рассмотрения заявления здание охраняется федеральным законом, и сносить его нельзя.

В настоящее время застройщик остановил работы из-за протестов местных жителей. На место прибыли росгвардейцы, чтобы разогнать активистов с территории ВНИИБ. В результате инцидента один активист был задержан.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.