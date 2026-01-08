Жители Петербурга протестуют против сноса исторического здания ВНИИБ

Местные жители собрались у здания бывшего ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте, которое начали сносить. На его месте планируют построить жилой комплекс.

В местных чатах ранее публиковали объявления о наборе людей для оцепления. Активисты предположили, что речь идет о ВНИИБ. Впоследствии в объявлении был указан адрес полуразрушенного Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии ВС РФ, однако утром на месте никого не оказалось.

При этом к зданию ВНИИБ приехали рабочие и начали устанавливать забор. Активисты препятствовали проведению работ и распылили газовый баллончик на охранников. Одного из активистов задержали, а рабочие продолжили снос исторического здания.

Местные выступают против демонтажа ВНИИБ с 2019 года. Снос здания был разрешен застройщику для возведения ЖК. Местные активисты настаивали на включении здания в реестр памятников. В феврале прошлого года объект был внесен в список объектов с признаками культурного наследия. Однако уже в мае выяснилось, что здание не будет включено в официальный перечень, а за месяц до этого власти дали разрешение на его снос.

