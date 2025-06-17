«Сноб» выпустил 110-й номер журнала

В 110-м номере журнала «Сноб» представлены разные взгляды на Санкт-Петербург — от личных мемуаров до исторических обзоров, от кулинарии до музыки. Никита Ефремов поделился своими размышлениями о роли Николая II в сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», писатель Антон Секисов рассказал о своем опыте смены столичной жизни на жизнь в городе на Неве, а Евгений Водолазкин представил читателям фрагменты своего нового романа.

Центральным персонажем номера стал Константин Плотников, известный по роли Горшка в сериале «Король и Шут». 2 июля на платформе Okko и Первом канале выходит многосерийный фильм «Государь», где он вновь играет главную роль — Петра Первого, основателя Санкт-Петербурга.

В интервью с главным редактором Никитой Павлюком-Павлюченко актер поделился мыслями об образе императора, его родном городе и работе в Москве. Номер также включает в себя большую фотосессию, выполненную фотографом Александром Калининым.

Кроме того, в 110-м выпуске представлены: ретроспективный взгляд на ленинградский рок от Дениса Бояринова, восторженный отзыв о фильме «Питер FM», отмечающем свое 20-летие, от Василия Покровского, личная колонка Александра Цыпкина о детских годах, проведенных на Фонтанке, и путеводитель по гастрономическим заведениям Петербурга от Ивана Глушкова.

Обложку летнего «Сноба» создала иллюстратор Ярослава Мурашко.