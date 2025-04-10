сегодня в 16:54

Снежный покров может восстановиться в Центральной России в конце апреля

Синоптик Евгений Тишковец не исключил, что в последней декаде апреля Центральную Россию снова может накрыть снег, сообщает РИА Новости .

По словам эксперта, на следующей неделе в ЦФО станет заметно теплее. Однако такая погода продержится недолго.

Тишковец отметил, что после 20 апреля возможно очередное арктическое вторжение с вероятностью снегопадов.

Ливни будут переходить в снег, из-за чего снежный покров снова восстановится. А холодная погода задержится в Центральной России до начала мая.

Ранее стало известно, что в Московском регионе месячная норма по осадкам в апреле будет перевыполнена. Так, в Дмитрове уже выпало 49,8 мм осадков, что является 146% от нормы.