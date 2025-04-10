Снежный покров может восстановиться в Центральной России в конце апреля
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Синоптик Евгений Тишковец не исключил, что в последней декаде апреля Центральную Россию снова может накрыть снег, сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, на следующей неделе в ЦФО станет заметно теплее. Однако такая погода продержится недолго.
Тишковец отметил, что после 20 апреля возможно очередное арктическое вторжение с вероятностью снегопадов.
Ливни будут переходить в снег, из-за чего снежный покров снова восстановится. А холодная погода задержится в Центральной России до начала мая.
Ранее стало известно, что в Московском регионе месячная норма по осадкам в апреле будет перевыполнена. Так, в Дмитрове уже выпало 49,8 мм осадков, что является 146% от нормы.