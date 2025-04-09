Синоптик Позднякова: 165% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье в апреле

В апреле осадков наблюдается гораздо больше, чем в марте. В результате чего уже сейчас в некоторых округах Подмосковья выпало 165% их месячной нормы, сообщает главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале .

С начала месяца в Дмитрове выпало 49,8 мм осадков, что является 146% от нормы. А в Можайске 50 мм — это 165% от нормы.

В результате в Московском регионе месячная норма по осадкам в апреле будет перевыполнена уже за первую декаду.

Благодаря апрельским осадкам водой пополняются реки и водохранилища столичного региона. Также синоптик отметила, что снег начнет таять уже на следующей неделе.

Подмосковье в ночь с 8 на 9 апреля накрыло сильным снегом. Местами были гололед и гололедица на дорогах, мокрый снег.