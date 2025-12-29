сегодня в 18:25

Снежный коллапс парализовал регионы РФ от Сочи до Камчатки

Снежный коллапс обрушился на российские регионы по всей стране. В Сочи в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, сообщает РЕН ТВ .

В горном кластере города идет сильный снегопад. На очистку дорог отправили специальную технику. Въезжать на машинах не на зимней резине нельзя. Пешеходам советуют пользоваться общественным транспортом.

В Камчатском крае из-за плохой погоды 30 декабря служебный автопарк правительства региона и администрации краевого центра будет функционировать, как бесплатное такси. Транспорт будет обслуживать те маршруты, где автобусы еще не ходят.

Машины будут ездить в часы пик — утром и вечером. На авто разместят особые таблички.

На первой опубликованной записи горный кластер Сочи завалило снегом. Там идут ливень, град и сильный мокрый снег. За ночь выпало 60 мм осадков.

На второй записи дороги Камчатского края занесло снегом. Некоторые машины застряли в пути.

