Снежный коллапс парализовал регионы РФ от Сочи до Камчатки
Фото - © Медиасток.рф
Снежный коллапс обрушился на российские регионы по всей стране. В Сочи в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, сообщает РЕН ТВ.
В горном кластере города идет сильный снегопад. На очистку дорог отправили специальную технику. Въезжать на машинах не на зимней резине нельзя. Пешеходам советуют пользоваться общественным транспортом.
В Камчатском крае из-за плохой погоды 30 декабря служебный автопарк правительства региона и администрации краевого центра будет функционировать, как бесплатное такси. Транспорт будет обслуживать те маршруты, где автобусы еще не ходят.
Машины будут ездить в часы пик — утром и вечером. На авто разместят особые таблички.
На первой опубликованной записи горный кластер Сочи завалило снегом. Там идут ливень, град и сильный мокрый снег. За ночь выпало 60 мм осадков.
На второй записи дороги Камчатского края занесло снегом. Некоторые машины застряли в пути.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.