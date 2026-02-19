После падения льда или снега важно не терять время: нужно вызвать скорую и полицию, а также зафиксировать на видео место происшествия, сообщила РИАМО адвокат МКА «Закон и Решение», член Общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области Зульфия Атаханова.

«Во-первых, нужно зафиксировать происшествие. Не уходите с места. Вызовите скорую и полицию. Снимайте на видео место падения, глыбы снега, отсутствие ограждений. Если ленты натянуты — это доказательство, что УК знала об опасности», — сказала Атаханова.

Она посоветовала записать контакты очевидцев. Это опровергнет версию УК, что «вы сами упали».

«Даже при легком ушибе идите в травмпункт. В документах обязательно укажите: „травма получена в результате падения снега с крыши дома номер такой-то“. Направьте в УК копии документов. Часто они пытаются откупиться на этом этапе», — отметила адвокат.

Атаханова резюмировала, что если сумма мизерная, то нужно готовить иск в суд.

