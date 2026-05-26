Опрос показал, что 16,6% семей расходуют более 30 тыс рублей на ребенка летом

Большинство российских семей летом тратят на одного ребенка от 10 тыс. до 30 тыс. рублей в месяц. Каждый шестой расходует более 30 тыс. рублей, сообщает Газета.ru .

По данным опроса компании «Альфа-Деньги», 27,8% респондентов ежемесячно тратят на ребенка 21–30 тыс. рублей, еще 26,4% — 10–15 тыс. рублей. Более 30 тыс. рублей расходуют 16,6% семей. В исследовании участвовали 1,5 тыс. россиян.

О росте затрат летом сообщили 10% опрошенных. Основные причины — совместный отдых (23,3%), подготовка к школе (17,9%) и поездки в лагеря (6,1%). При этом 31,5% отметили, что расходы остаются на прежнем уровне, а 21,2% заявили о возможности сэкономить за счет отсутствия школьных платежей и дополнительных занятий.

Среди тех, кто ожидает увеличения трат, 23,1% планируют дополнительно потратить 21–30 тыс. рублей на одного ребенка, еще 11,3% — свыше 30 тыс. рублей.

41,5% семей покрывают летние расходы из текущих доходов, 11,6% используют доходы и накопления, 8,8% откладывают средства заранее. К кредитам и микрозаймам прибегают 2,5% респондентов. 30,3% ежегодно пересматривают бюджет с учетом летних трат, 8,6% сталкиваются с непредвиденными расходами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.