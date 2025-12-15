Снег и до -6 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник местами пройдет небольшой снег, температура опустится до минус 6 — минус 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде ожидается гололедица.
Юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
«Желтый» уровень погодной опасности действует в регионе до 21 часа 16 декабря из-за гололедицы на дорогах.
