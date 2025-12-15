Снег и до -6 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и столице в понедельник местами пройдет небольшой снег, температура опустится до минус 6 — минус 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.