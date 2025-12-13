сегодня в 20:55

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень опасности на три дня

Желтый уровень погодной опасности был продлен в Москве и Подмосковье на три дня из-за возможной гололедицы на дорогах, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

До вторника, 16 декабря, до 21:00 по Москве и области на дорогах возможно образование гололедицы, в связи с этим продлено действие желтого погодного уровня.

Данный уровень является средним в колористической шкале метеорологических предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные погодные условия.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.