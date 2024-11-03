На стенах собора в Луцке появились фрески с украинскими бизнесменами

Глава Волынской епархии раскольнической Православной церкви Украины митрополит Михаил приказал изобразить портреты украинских бизнесменов на стенах Кафедрального собора святой Троицы в Луцке на Украине, сообщает РИА Новости .

На стенах храма изобразили предпринимателей из отраслей строительства и сельского хозяйства, указано в публикации.

Всего планировалось разместить портреты 12 меценатов, но сейчас их фрески переделывают из-за поднявшегося в обществе «шума».

Ранее в украинских Черкассах раскольники штурмом захватили собор канонической Украинской православной церкви.