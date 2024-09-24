Смертельный яд нашли в российских семечках известных марок
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Опасный яд обнаружили в семечках из магазинов Санкт-Петербурга. В высоких концентрациях он может вызвать патологические изменения в организме человека, сообщает Mk.ru.
По данным исследования «Общественного контроля», в каждой из десяти проверенных пачек семечек из петербургских магазинов содержался кадмий.
В процессе развития подсолнечника в его семенах накапливается кадмий. В почву элемент попадает вместе с фосфатами, которые широко используются в качестве удобрений в сельском хозяйстве.
В пресс-службе общественной организации сообщили, что употребление всего 100 граммов семечек может привести к тому, что в организм попадет треть допустимой для человека дозы токсичного металла.
Воздействие тяжелых металлов может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, таких как заболевания легких, повышенное артериальное давление и малокровие, а также может увеличить риск развития онкологических заболеваний.
Ранее в мясе из Индии, которое в том числе можно найти на прилавках российских магазинов, обнаружили кишечную палочку-мутанта.