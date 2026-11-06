В Подмосковье запустили онлайн-компенсацию за колледж для многодетных семей

Семьи с четырьмя и более детьми в Подмосковье теперь могут онлайн оформить компенсацию половины оплаченной стоимости очного обучения ребенка в колледже или техникуме, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новая цифровая услуга позволяет семьям с четырьмя и более детьми оформить компенсацию за обучение в колледже или техникуме. Выплата покрывает половину фактически оплаченной стоимости обучения каждого ребенка, который учится очно. Получить ее может один из родителей или законных представителей.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Сервис автоматически заполняет сведения о детях данными из Госуслуг или базы Минсоцразвития, подтверждает статус многодетной семьи и проверяет, подавалось ли ранее такое заявление и назначена ли поддержка. При необходимости на экране появляется уведомление.

«Мы постарались сделать услугу максимально удобной, чтобы родители не тратили время и не переживали из-за возможных ошибок», — сообщили в Мингосуправления региона.

Если ребенку уже исполнилось 18 лет, требуется его согласие на обработку персональных данных. Его можно дать электронно: запрос автоматически появится в личном кабинете ребенка на региональном портале. Подтвердить согласие нужно в течение трех дней.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.