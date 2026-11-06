В Подмосковье устранили более 1600 самозахватов земли

Муниципальные земельные инспекторы Подмосковья с начала 2026 года обеспечили устранение 1634 фактов незаконного использования земли. Собственники выкупили занятые территории или освободили их, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Нарушения касались муниципальной земли и участков с неразграниченной государственной собственностью. Владельцы 1142 участков воспользовались перераспределением: официально выкупили у государства землю за границами своих наделов. Местные бюджеты получили 265 млн рублей. Еще 492 собственника самостоятельно снесли заборы, сараи и другие постройки на чужой земле, вернув участки в исходное состояние.

Больше всего самозахватов устранили в Орехово-Зуевском городском округе — 123, Дмитровском муниципальном округе — 114 и Мытищах — 91.

Работа начинается с выездной проверки. Затем владелец получает предостережение с разъяснением нарушения и предложением оформить землю через перераспределение. При его согласии проводятся кадастровые работы, подписывается соглашение, а оплата поступает в бюджет.

Если собственник игнорирует требования, начинается принудительное освобождение земли. Ее возвращают в муниципальную собственность, а незаконные объекты, включая ограждения, капитальные фундаменты и жилые пристройки, демонтируют за счет нарушителя.

В Лобне инспекторы выявили самозахват 534 кв. м земли для индивидуального жилищного строительства. После предостережения владелец оформил занятую территорию в собственность, не доводя дело до суда. Бюджет города получил 2 047 377 рублей, а границы домовладения были узаконены.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.