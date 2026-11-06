Девочка «купалась» в хлорке: мать ушла гулять и оставила ребенка пьющей бабушке

В городе Горячий Ключ Краснодарского края местная жительница заявила в социальных сетях о случае оставления двухлетнего ребенка в опасности. Он едва не погиб от воздействия бытовых химикатов, оставшись с пьющей бабушкой.

По словам очевидцев, 19-летняя мать девочки Анастасия П. ушла поздней ночью гулять, оставив дочь со своей нетрезвой матерью. Бабушка ребенка употребляла крепкий алкоголь и пиво, после чего ушла из дома, бросив девочку одну без присмотра.

Вернувшись, родственница обнаружила, что девочка добралась до чистящих средств и оказалась облита смесью хлорки и другой опасной бытовой химии. У нее покраснели глаза и начались рвотные позывы.

Вместо вызова скорой помощи женщина просто помыла ребенка и уложила спать. Позже в телефонном разговоре со знакомой цинично заявила о полном безразличии к тому, что внучка могла наглотаться химикатов.

Узнав о случившемся около 03:00, автор публикации вместе со знакомой попытались вызвать экстренные службы, после чего на такси приехали по адресу. На обнародованных видеокадрах видно, как активисты долго стучат в закрытую дверь квартиры на лестничной площадке.

Внутри квартиры царил беспорядок, на полу стояли пластиковые бутылки из-под пива. Взрослые вели себя агрессивно. Нетрезвая бабушка отказывалась от медицинской помощи для внучки, требуя прекратить видеосъемку. Сидевшая на диване мать вступала в перепалку с вошедшими и отрицала претензии соседей по поводу грубого обращения с ребенком.

Сама девочка на руках у взрослых выглядела вялой, горячей на ощупь и засыпающей в неблагополучных условиях. В квартиру удалось вызвать скорую помощь и наряд полиции. На кадрах зафиксирован приезд вооруженного сотрудника МВД и женщины-фельдшера с медицинским чемоданом.

Медики провели осмотр ребенка и установили, что агрессивная химия прожгла одежду, немного попала в глаза, но девочка не употребила ее внутрь. Благодаря этому тяжелого внутреннего отравления удалось избежать.

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