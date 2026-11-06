Рекордный СПГ уплывет в Азию: Европа останется ни с чем

Российские заводы в октябре экспортировали рекордные 3,42 млн тонн СПГ, а за десять месяцев поставки выросли на 13,5% — до 28,65 млн тонн. Основной прирост обеспечил Китай, и азиатские покупатели вполне способны заместить европейский спрос, от которого регион откажется с января 2027 года, сообщил РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

На Европу по-прежнему приходится почти половина российского экспорта СПГ, но с января 2027 года регион прекратит закупки из России. По словам Скрябина, азиатские покупатели вполне смогут заместить европейский спрос. Уже сейчас Китай обеспечивает основной прирост поставок, и дальнейшая переориентация экспорта на азиатские рынки представляется возможной.

Однако при переориентации в Азию увеличится расстояние перевозки, что повлияет на транспортные расходы и потребность в газовозах.

При использовании Северного морского пути возможны отдельные ограничения в зимний период, которые могут несколько сдерживать поставки.

«Полагаю, российские поставщики СПГ уже должны быть готовы к такому развитию событий и учитывать эти особенности при планировании маршрутов и загрузки флота», — отметил Скрябин.

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