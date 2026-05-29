Смертельно опасна: как картошка может убить человека в собственном доме

«Самая опасная ошибка при хранении картофеля — наглухо закрытый подпол без вентиляции. Дело в том, что клубни картофеля продолжают дышать даже после того, как их выкопали: они поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Этот газ тяжелее воздуха и не имеет запаха, поэтому он незаметно скапливается у пола, полностью вытесняя кислород», — сказала Кашух.

Она добавила, что если не обеспечить приток чистого воздуха в подпол, такое замкнутое пространство становится смертельной ловушкой. Спускаясь, человек мгновенно теряет сознание и может погибнуть от удушья. К сожалению, это довольно распространенный сценарий.

«Прежде чем спуститься в хранилище, где лежит картошка, его обязательно нужно открыть и проветрить в течение 15–20 минут. Есть простой тест — опустить вниз зажженную свечу: если она потухнет, значит, кислорода внизу критически мало и спускаться в подпол нельзя», — рассказала врач.

Кашух предупредила, что картошку также нельзя хранить на свету: так в ней накапливается ядовитое вещество соланин.

«Оно не разрушается при варке и может вызвать тяжелое отравление со рвотой, поносом и поражением нервной системы. Обрезать позеленевшие участки бесполезно — токсин проникает глубоко в мякоть, поэтому такой клубень нужно выбросить целиком», — рассказала специалист.

Международный день картофеля отмечается ежегодно 30 мая. Картофель входит в тройку самых потребляемых продуктов в мире, его выращивают в 159 странах, а история культуры насчитывает около 8 тыс. лет. Картошка играет важнейшую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и борьбе с голодом.

