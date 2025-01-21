Смех с уважением: депутат призвал воспитывать у детей чувство юмора

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил, что воспитывать в детях чувство юмора нужно правильно: этот аспект формирования личности влияет на мировоззрение ребенка, сообщает NEWS.ru .

«Кажется, что каждой пятой точке дали слово, и если ты не поддерживаешь эту тенденцию, то рискуешь быть названным токсичным или старомодным. Если с детства ребенок привыкает смеяться над примитивными и низкопробными темами, это может привести к обеднению его эмоционального интеллекта», — сказал Иванов.

Он также предложил разработать для родителей и педагогов специальную образовательную программу, которая предоставит способы формирования у детей здорового чувство юмора — с уважением к себе и окружающим. Речь идет о цикле лекций и мастер-классов, а также о специальных материалах для семейных просмотров.

Ребенок должен уметь смеяться не только над простыми темами, но и научиться тонким, умным и добрым шуткам, подчеркнул депутат.