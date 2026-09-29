Смартфон выдержал удар домино массой 22,1 кг

В лабораторном краш-тесте HONOR Turbo не получил повреждений после падения последнего блока из цепи 12 домино, сообщает Газета.ru .

Для испытания подготовили цепь из 12 домино. Первое было высотой 11 мм и весило около грамма, последнее — высотой 865 мм и массой 22,1 кг. Смартфон положили на деревянный подиум в 50 см от последнего блока. Цепная реакция завершилась его падением на устройство.

Тест основан на эксперименте Лорна Уайтхеда: падающее домино может опрокинуть следующее, примерно в полтора раза крупнее себя. По расчетам компании, средняя сила воздействия на смартфон составила около 2160 Н. Это сопоставимо с весом груза массой 220 кг, но не означает, что такой груз падал на устройство.

В HONOR Turbo использовали шестислойную амортизирующую конструкцию. Она включает алюминиевую рамку, закаленное стекло, устойчивую к повреждениям заднюю панель и элементы, которые рассеивают и распределяют энергию удара. Отдельная система фиксирует аккумулятор.

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