Слуцкий попросил СК признать Дудя* экстремистом
Фото - © Владимир Федоренко/РИА Новости
Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить интервью Юрия Дудя* с главой РДК** и подготовить материалы для суда, сообщает RT.
Слуцкий рассказал, что направил письмо Бастрыкину. В обращении он попросил расследовать обстоятельства интервью блогера Юрия Дудя* с лидером «Русского добровольческого корпуса»** Денисом Капустиным***.
«Поддерживаю наших военных. Направил Александру Бастрыкину письмо с просьбой расследовать эту ситуацию и подготовить материалы в суд для признания блогера Юрия Дудя террористом и экстремистом», — сказал Слуцкий.
По словам депутата, интервью с Капустиным***, который «с гордостью рассказывает, как убивал русских людей в Брянской области», нельзя оправдать.
«Это выродок и террорист. Любые попытки хоть как-то оправдать террор и пролитую кровь должны быть наказаны по всей строгости», — добавил Слуцкий.
Ранее сообщалось, что на квартиру Юрия Дудя* наложен запрет на проведение сделок.
* Внесен в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.
** «Русский добровольческий корпус» признан террористической организацией и запрещен в России.
*** Внесен в список террористов и экстремистов.
