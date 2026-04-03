Слуцкий попросил СК признать Дудя* экстремистом

Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить интервью Юрия Дудя* с главой РДК** и подготовить материалы для суда, сообщает RT .

Слуцкий рассказал, что направил письмо Бастрыкину. В обращении он попросил расследовать обстоятельства интервью блогера Юрия Дудя* с лидером «Русского добровольческого корпуса»** Денисом Капустиным***.

«Поддерживаю наших военных. Направил Александру Бастрыкину письмо с просьбой расследовать эту ситуацию и подготовить материалы в суд для признания блогера Юрия Дудя террористом и экстремистом», — сказал Слуцкий.

По словам депутата, интервью с Капустиным***, который «с гордостью рассказывает, как убивал русских людей в Брянской области», нельзя оправдать.

«Это выродок и террорист. Любые попытки хоть как-то оправдать террор и пролитую кровь должны быть наказаны по всей строгости», — добавил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что на квартиру Юрия Дудя* наложен запрет на проведение сделок.

* Внесен в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.

** «Русский добровольческий корпус» признан террористической организацией и запрещен в России.

*** Внесен в список террористов и экстремистов.

