Сложный вопрос: психолог рассказала, как финансы влияют на отношения

Эксперт-психолог Мария Роженко заявила, что деньги — это одна из самых сложных тем в романтических и супружеских отношениях. Об этом сложно говорить, в России тема финансов табуирована.

«Мы готовы часами говорить о чувствах, но стоит затронуть тему денег — и многие замолкают. Это приводит к тому, что пары годами живут с не озвученными ожиданиями, а потом сталкиваются с кризисом», — сказала психолог в эфире радио Sputnik.

По ее словам, принято выделять несколько аспектов обращения с финансами: импульсивные или обдуманные траты, методы накопления и заработка, а также инвестиции.

Если скрывать траты или кредиты от партнера, может возникнуть недоверие, которое впоследствии приведет к разрушению, второй человек даже может расценить тайные покупки или займы как предательство. Здесь помогут открытый диалог и личная диагностика, заключила эксперт.