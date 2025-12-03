Сложная проблема: почему запрет соцсетей для детей не спасет их от ИИ-контента

Накануне депутат Госдумы РФ Бийсултан Хамзаев выступил с предложением о введении запрета на создание аккаунтов в социальных сетях для лиц младше 16 лет.

«Важно понимать, что невозможно полностью защититься от искусственного интеллекта. Конечно, стоит согласиться с этим депутатом, что мы (взрослые) действительно слабо понимаем, где реальность, где фантазия. А ребенку еще тяжелее в этом ориентироваться. И, конечно, нейросети могут генерировать и тексты, и изображения, которые опасны просто для детской психики. Поэтому важно объяснять ребенку, что не вся информация в Сети, даже от самого умного GPT, — это правда», — подчеркнула Ахметова.

Она отметила, что важно это проговаривать и использовать возможные встроенные функции родительского контроля в самих нейросетях.

«Мое субъективное мнение, что запрет регистрации до 16 лет — это очень упрощенное решение сложной проблемы, которое мало к чему хорошему приведет. А что дальше? Что потом? То есть важнее не запрещать, а обучать ребенка пользоваться всем этим грамотно, безопасно, функционально, объяснять все-таки, что раннее воспитание цифровой культуры — это самое важное. Как финансовая и юридическая грамотность, цифровая играет такую же особую роль в воспитании», — резюмировала психолог.

