Сложная финансовая ситуация: кейтеринг певца Григория Лепса обанкротился

Кейтеринг певца Григория Лепса обанкротился в столице
Общество

Фото - © Андрей Макаренко / Фотобанк Лори

Кейтеринговая компания, принадлежащая певцу Григорию Лепсу, была признана судом Москвы банкротом, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Речь идет об ООО «ГЛ Кейтеринг». Она была основана Лепсом в 2018 году. Фирма занималась организацией выездного ресторанного обслуживания.

Отмечается, что компания оказалась «в сложной финансовой ситуации». Это стало причиной ее банкротства.

Арбитражный суд Москвы уже ввел процедуру банкротства в отношении фирмы.

В ноябре прошлого года стало известно, что Лепс терпит убытки в своем бизнесе по продаже брендовых очков. Стоимость изделий упала в 2-3 раза.