Сложная финансовая ситуация: кейтеринг певца Григория Лепса обанкротился

Речь идет об ООО «ГЛ Кейтеринг». Она была основана Лепсом в 2018 году. Фирма занималась организацией выездного ресторанного обслуживания.

Отмечается, что компания оказалась «в сложной финансовой ситуации». Это стало причиной ее банкротства.

Арбитражный суд Москвы уже ввел процедуру банкротства в отношении фирмы.

В ноябре прошлого года стало известно, что Лепс терпит убытки в своем бизнесе по продаже брендовых очков. Стоимость изделий упала в 2-3 раза.