Сложная финансовая ситуация: кейтеринг певца Григория Лепса обанкротился
Кейтеринг певца Григория Лепса обанкротился в столице
Фото - © Андрей Макаренко / Фотобанк Лори
Кейтеринговая компания, принадлежащая певцу Григорию Лепсу, была признана судом Москвы банкротом, сообщает Telegram-канал «Звездач».
Речь идет об ООО «ГЛ Кейтеринг». Она была основана Лепсом в 2018 году. Фирма занималась организацией выездного ресторанного обслуживания.
Отмечается, что компания оказалась «в сложной финансовой ситуации». Это стало причиной ее банкротства.
Арбитражный суд Москвы уже ввел процедуру банкротства в отношении фирмы.
В ноябре прошлого года стало известно, что Лепс терпит убытки в своем бизнесе по продаже брендовых очков. Стоимость изделий упала в 2-3 раза.