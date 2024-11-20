Почти банкрот: Григорий Лепс терпит убытки в бизнесе из-за романа с 18-летней

У певца Григория Лепса проблемы с бизнесом по продаже брендовых очков — стоимость изделий упала в 2-3 раза, а распродать их не помогают даже скидки. Это может быть связано с романом исполнителя с 18-летней Авророй Кибой, сообщает kp.ru.

«Крах этого бизнеса — действительно последствия романа с 18-летней. У нас что, мало 30- или 40-летних красавиц? Да полно! Уверен, Григорию кто-то посоветовал роман с юной девушкой, чтобы стать ближе к молодежной аудитории. Думаю, это ошибка», — прокомментировал ситуацию промоутер Евгений Морозов.

Киба изучает в Лондоне дизайнерское дело и мечтает о модном доме, а также планирует выпускать одежду. Это девушка из состоятельной семьи и богемной среды. Она ведет в соцсетях блог, где делится жизнью в столице Англии, рассказывает о новинках косметики, моде и своем взгляде на отношения мужчины и женщины.

В 2021 году Лепс развелся с Анной Шаплыковой, они прожили вместе 20 лет. Экс-супруга не выдержала любовных авантюр музыканта.

Лепс уже сделал юной красотке предложение, подарив ей кольцо ювелирного дома Graff стоимостью примерно 5 млн рублей. Украшением Киба похвасталась в соцсетях.