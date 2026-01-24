Слониху, сбежавшую из цирка в Самаре, напоили безалкогольным глинтвейном

Руководитель шоу «Девочка и слон», дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов заявил, что сбежавшую из цирка в Самаре слониху напоили безалкогольным глинтвейном и чаем с шиповником, сообщает «Подъем» .

Ранее стало известно, что Слон сбежал из цирка в Самаре и разгуливал по городу, пока не замерз и не сдался дрессировщикам.

17-летняя слониха Марго сбежала во время выгрузки животных из цирка. Причиной бегства стали петарды, которые взрывали рядом с горкой, где находились слоны.

«Вчера одна из молодых слоних услышала звук петарды, испугалась. Когда мы переводим их из транспорта в здание, у нас есть попоны, валенки для слонов, она испугалась, сорвала с себя все и побежала. Бывает, что собака пугается и убегает от хозяина, а здесь — слон, слон немножко побыстрее бегает», — рассказал Дементьев-Корнилов.

Он подчеркнул, что погоня за слоном и его возвращение заняли примерно 10 минут. Температура воздуха на улице составляла минус 21 градус. Прогулка не окажет негативного влияния на здоровье Марго, так как у слонов «замедленный теплообмен». На всякий случай беглянку напоили глинтвейном (теплый виноградный сок с ингредиентами) и чаем с шиповником, лимоном и гвоздикой.

Дрессировщик добавил, что Марго хорошо себя чувствует и уже сегодня примет участие в премьере шоу «Девочка и слон».

