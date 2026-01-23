сегодня в 22:26

Слон сбежал из Самарского цирка и гулял по городу

Слон сбежал из цирка в Самаре и разгуливал по городу, пока не замерз и не сдался сотрудникам цирка, сообщает Telegram-канал « 112 ».

«В Самаре из цирка убежал слоник и спокойно разгуливал по улицам города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что слона уже нашли и вернули обратно.

На опубликованных кадрах видно, как животное ходит по заснеженным улицам.

Ранее восемь слонов погибли в результате столкновения пассажирского поезда с диким стадом на востоке Индии. Среди пассажиров пострадавших нет.