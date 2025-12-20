сегодня в 09:30

Восемь слонов погибли при столкновении с поездом в Индии

Восемь слонов погибли в результате столкновения пассажирского поезда с диким стадом на востоке Индии. Среди пассажиров пострадавших нет, сообщает агентство PTI .

Инцидент произошел прошедшей ночью в штате Ассам. При столкновении со стадом диких слонов с рельсов сошли локомотив поезда Rajdhani Express и пять вагонов.

«Пострадавших среди пассажиров нет», — заявили в администрации Северо-Восточной пограничной железной дороги.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы. Поезда, которые должны были пройти через поврежденный участок железной дороги, направили по альтернативному маршруту.

Ранее более 30 человек пострадали при столкновении поездов на участке между Братиславой и Пезинком на западе Словакии.

