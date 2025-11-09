Крупная железнодорожная авария произошла в Словакии

Более 30 человек пострадали при столкновении поездов близ Братиславы

В Западной Словакии произошло серьезное железнодорожное происшествие — столкновение двух поездов на участке между Братиславой и Пезинком, сообщает РИА Новости .

По последним данным, в результате аварии пострадали более 30 человек. На место ЧП оперативно прибыли спасательные службы, пожарные расчеты и бригады скорой медицинской помощи, которые оказывают помощь пострадавшим и оценивают масштабы происшествия.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток лично направляется к месту аварии, выразив в своем заявлении надежду на благополучный исход для всех пассажиров.

Причины инцидента устанавливаются совместными усилиями полиции и экспертов управления железнодорожного транспорта республики.