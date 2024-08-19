«Слезы моих бывших»: Анастасия Волочкова «зажгла» в Екатеринбурге

Российская балерина Анастасия Волочкова выступила в караоке-баре «Опера» в Екатеринбурге с собственной песней «Слезы моих бывших». Запись она опубликовала на своих страницах в соцсетях, сообщает «Царьград» .

«Самый лучший Екатеринбург. Гостеприимный и веселый караоке-бар. Спасибо за приглашение, была рада для вас петь», — написала она.

Ранее стало известно, что Волочкова оказалась в сложной финансовой ситуации и вынуждена распродавать имущество из-за долгов бывшего мужа Игоря Вдовина. Несколько лет назад она одолжила ему 3,5 миллионов долларов под 30% годовых на бизнес, но деньги экс-супруг ей не вернул. В качестве компенсации он подарил звезде 22 квартиры в Астраханской области.

Сейчас балерина вынуждена постепенно продавать эту недвижимость. Тем не менее, по словам Волочковой, она смогла выручить с продажи квартир только 87 миллионов рублей. Также балерина неоднократно подавала на Вдовина в суд.