Следующая 6-дневная рабочая неделя ожидает россиян не раньше 2027 года

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в производственном календаре на 2026 год не будет шестидневных рабочих недель, сообщает ТАСС .

«Если мы посмотрим на утвержденный производственный календарь на 2026 год, то мы видим, когда отдыхаем, когда работаем. И таких продолжительных недель, которые были перед ноябрьским праздником, в 2026 году не будет», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что в следующем году продолжительность новогодних каникул не будет сокращена, несмотря на регулярные предложения. Все останется в соответствии с трудовым законодательством.

Перед Днем народного единства россияне работали шесть дней — с 27 октября по 1 ноября. В 2027 году производственный календарь еще не утвержден, его примут осенью следующего года.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов напомнил, что в конце 2025 года россиян ждет двухдневная рабочая неделя. За счет переноса выходных 31 декабря сделали нерабочим днем.

